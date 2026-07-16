Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΑΣΔΙΘ (Aνώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδέσμευσε ο Εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Συνταγματάρχης Παναγιώτης Καράμπελας.

Στα εντυπωσιακά πλάνα καταγράφεται η διάβαση υδάτινου κωλύματος σε απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων του Στρατού Ξηράς.

Η απαιτητική δραστηριότητα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τον άρτιο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση μιας αποστολής.

Το βίντεο του ΓΕΣ αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αποφασιστικότητα, τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα του προσωπικού της ΑΣΔΙΘ να επιχειρεί κάτω από απαιτητικές συνθήκες.