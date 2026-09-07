Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό ανήλικου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.