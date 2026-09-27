Σε εξέλιξη βρίσκεται η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ– 26».

Στο πλαίσιο της Άσκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα και την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης .

Κατά τις επισκέψεις του, ενημερώθηκε για την έως τώρα εξέλιξη και παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχιση και επιτυχή διεξαγωγή της. Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της διαρκούς ενίσχυσης της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.