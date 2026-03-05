Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου η πολυεθνική διακλαδική άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, «Ηνίοχος 2026».

Πρόκειται για την άσκηση η οποία καθιερώνει πλέον την Ελλάδα ως το κορυφαίο πεδίο εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Υπό την επίβλεψη του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), η άσκηση εκτυλίσσεται σε όλο το εύρος του Ελληνικού FIR, προσφέροντας ένα από τα πλέον απαιτητικά σενάρια σύγχρονων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Οι τρεις φάσεις άσκησης

Η άσκηση οργανώνεται σε τρεις φάσεις:

Φάση 1 – Προετοιμασία Άσκησης: 2 – 8 Μαρτίου 2026

Φάση 2 – Εκτέλεση: 9 – 20 Μαρτίου 2026

Φάση 3 – Αναδίπλωση: 21 – 23 Μαρτίου 2026

Η φάση προετοιμασίας ξεκίνησε ήδη με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας να πραγματοποιούν πτήσεις σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από τα Καλάβρυτα, ακολουθώντας τις φυσικές χαράδρες και τα στενά περάσματα του φαραγγιού.

Οι διελεύσεις ήταν συχνές και αιφνιδιαστικές, με τα αεροσκάφη να εκτελούν ελιγμούς υψηλής ακρίβειας μέσα στο φαράγγι, αξιοποιώντας το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής.

Κατά τη φάση εκτέλεσης, η ένταση αναμένεται να αυξηθεί, με δοκιμές σχηματισμών χαμηλής πτήσης, εναλλαγές ύψους και σύνθετα σενάρια. Η φάση αναδίπλωσης θα κλείσει την άσκηση με αποστολές αξιολόγησης και επαναφοράς μέσων.

Στην άσκηση η Πολεμική Αεροπορίας συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές χώρες και συγκεκριμένα η Γαλλία με Μ-2000D και E3F, η Σλοβενία με PC-9, η Κύπρος με AW-139 και η Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία συμμετέχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.