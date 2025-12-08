Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, το Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (NRDC-GR) ξεκίνησε την άσκηση «LOYAL DOLOS 25» (LODO 25) στο στρατόπεδο Προκοπιδίου στην Άσσηρο.

Αυτή η άσκηση, που έχει προγραμματιστεί από την ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), εκπαιδεύει το «NRDC-GR» ως «Αρχηγείο» Σώματος Μάχης Επιπέδου 3.

Συγκεκριμένα προετοιμάζει το «Αρχηγείο» για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλής έντασης εναντίον ενός ομότιμου αντιπάλου σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πολλαπλών τομέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, το προσωπικό αντιμετωπίζει απαιτητικά, πολυεπίπεδα σενάρια που ενισχύουν την ετοιμότητα, ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και υποστηρίζουν την καινοτομία σε συνδυασμένες αμυντικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα πρότυπα CREVAL (Αξιολόγηση Μαχητικής Ικανότητας) , η άσκηση επικεντρώνεται στον συγχρονισμένο σχεδιασμό, την απρόσκοπτη πολυεθνική συνεργασία και την επίδειξη της ικανότητας του «NRDC-GR» να διοικεί και να ελέγχει δυνάμεις υπό ακραία επιχειρησιακή πίεση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης θα επικυρώσει το «NRDC-GR» ως αρχηγείο Σώματος Μάχης του ΝΑΤΟ υψηλής ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και την ενότητα που διασφαλίζουν τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται πως Διοικητής του Νατοϊκού Σώματος Ταχείας Ανάπτυξης (NATO Rapid Deployable Corps – Greece, NRDC-GR) στην Ελλάδα είναι ο Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης ο οποίος και συμμετέχει στην άσκηση.

Φωτογραφίες: nrdc.gr