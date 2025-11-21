Συνολικά 176 δασοπόνοι και 105 επιπλέον δαρολόγοι αναμένεται να προσληφθούν σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδκασία προσλήψεων είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτοι αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία στις αρχές του 2026 ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο γενικός γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιος Σταθόπουλος.

Παράλληλα, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με θέμα τα δάση και το αστικό περιβάλλον, ανέφερε ότι στο νέο οργανόγραμμα που έχει ήδη ολοκληρωθεί με στόχο να φύγει το συντομότερο για το ΣτΕ, έχει ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση των οργανικών θέσεων των δασικών υπηρεσιών.

Ο κ.Σταθόπουλος εξήρε τη συμβολή του προγράμματος «ANTINERO» στα δάση τονίζοντας ότι «καθαρίστηκαν» ένα εκατομμύριο στρέμματα και ξεκαθάρισε ότι η δασοπυρόσβεση θα παραμείνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία.

«Το τωρινό σύστημα είναι καθαρό και δεν εμπλέκει πολλούς παράγοντες, δίνοντας σαφή αρμοδιότητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας».

Αντίθετη άποψη είχε ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, τ. Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος στην ομιλία του, ζήτησε η Δασική υπηρεσία να αποκτήσει έναν άμεσο και ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και αρχική προσβολή των δασικών πυρκαγιών μέσα από ένα νέο σχήμα.

«Η απαξίωση της δασικής υπηρεσίας έχει σαφώς μερίδιο ευθύνης τόσο στη γενικότερη αρνητική εξέλιξη του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών στη χώρα, όσο και στην αναποτελεσματική πρόληψη» είπε.

Για αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο που εμποδίζει τη συνεργασία υπηρεσιών με την Αυτοδιοίκηση μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θέτοντας ως παράδειγμα τα εμπόδια που συναντά ο δήμος όταν θέλει να παρέμβει σε δασικούς χώρους.

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε έναν χώρο που έχει οριστεί με Προεδρικό Διάταγμα ως χώρος στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς επειδή θεωρείται δασικός χώρος και έτσι αδυνατούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 500 θέσεων» σημείωσε, προσθέτοντας ότι και για το Πάρκο στην πλατεία Ελευθερίας που λειτουργεί επί 20 χρόνια ως χώρος στάθμευσης, απαιτείται άδεια από τη δασική υπηρεσία.