Oλοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η διακλαδική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ 14».

Σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών. Παρών ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Σημειώνεται πως η άσκηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, ενώ σκοπός διεξαγωγής της είναι η συνεκπαίδευση και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή.

Συναφώς, εντός του πεδίου διεξαγωγής της «ΜΕΔΟΥΣΑ 14» συνεξετάστηκαν η άσκηση «MINA 25» υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και η άσκηση «HERCULES 25», υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.

Η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών περιλάμβανε την εκτέλεση σύνθετων αντικειμένων επιχειρησιακής φύσης από προσωπικό και μέσα των συμμετεχουσών χωρών καθώς επίσης και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, όπως παρακάτω:

Διείσδυση από αέρος με άλμα ελεύθερης πτώσης.

Συνδυασμένη αμφίβια ενέργεια με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εκτέλεση αντικειμένων μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/MIO – VBSS) και Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR).