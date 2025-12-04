Βίντεο – Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Αλέξης Σφαέλος – Νίκος Χριστοφάκης

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron στην Αττική.

Οι σφοδρή καταιγίδα έχει μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια και πολλές λεωφόροι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη κυκλοφορία.

Ήχησε και το 112 στην Αττική. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους σε όλο το Λεκανοπέδιο, καθώς τα οδικά δίκτυα είναι πλημμυρισμένα.

Που εμφανίζονται τα προβλήματα της κυκλοφορίας

Εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της οδού Ανθέων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ποτάμια οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Φαινόμενα κορεσμού του αποστραγγιστικού συστήματος στη Καλλιθέα.

Δείτε τι συνέβη μετά από 40 λεπτα βροχής στην οδό Ηφαίστου στο Μοναστηράκι:

Πλημμυρισμένη και η οδός Σκρα στη Καλλιθέα με συντριβάνι να πετάει νερά παντού:

Δείτε βίντεο από τη κακοκαιρία που κατέγραψε η κάμερα της «Ζούγκλας»:

Τουλάχιστον 47 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, κυρίως στα δυτικά της Αττικής, ενώ, την ίδια ώρα έχουν γίνει 5 κλήσεις για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο και 9 για κοπές δέντρων.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε νότια Προάστια, δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες – Η κακοκαιρία Byron πλήττει την Αττική:

Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής, υπερχείλισε το ρέμα της Αγ. Αικατερίνης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε live τον χάρτη της Αθήνας με την κίνηση:

Live της κίνησης στους δρόμους της Αττικής λόγω κακοκαιρίας εδώ.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

«Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή» τονίζουν οι μετεωρολόγοι.Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ:

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.