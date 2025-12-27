Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείται η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα, με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ το φρέσκο και ασταθές χιόνι δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των σωστικών δυνάμεων. Η επιχείρηση εξελίσσεται με συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Το βασικό σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των σορών με τη χρήση ειδικών ιμάντων, ενώ υπάρχει και εναλλακτικός σχεδιασμός από το έδαφος, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Υπενθυμίζεται πως η τετραμελής παρέα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές. Ωστόσο, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, με τις σορούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα θαμμένα κάτω από τη χιονοστιβάδα, σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.

Δύο από τους τέσσερις ήταν ιδιαίτερα έμπειροι ορειβάτες. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Γιώργος Δόμαλης, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή και στο παρελθόν, αν και παραμένει άγνωστο αν την είχε επιχειρήσει ξανά υπό χειμερινές συνθήκες.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, γνωστός για τη μεγάλη εμπειρία του, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός σε 16 ημέρες, περνώντας από ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη ο Κωνσταντίνος Πατίκας και η 31χρονη δασκάλα από τα Τρίκαλα, Θεοδώρα Καπλάνη. Τις Αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ