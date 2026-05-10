Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα από την Ελευσίνα, με προορισμό την Ολλανδία.

Ο επιβάτης θα μεταφερθεί αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven, και στη συνέχεια, θα επιβιβαστεί στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και παραμένει ασυμπτωματικός, η μεταφορά του διέπεται από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στην πτήση τον συνοδεύουν ιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, για την επίβλεψη της διαδικασίας.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα, ο επιβάτης θα παραληφθεί από εξειδικευμένο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Εκεί, έχει ήδη προετοιμαστεί ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος αρνητικής πίεσης, όπου ο πολίτης θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών για προληπτικούς λόγους και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου διασποράς του ιού. Η συντονισμένη αυτή δράση των υγειονομικών και στρατιωτικών Αρχών υπογραμμίζει την προσήλωση στην τήρηση των διεθνών κανόνων ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή της απαραίτητης φροντίδας και παρακολούθησης στον επαναπατρισθέντα.