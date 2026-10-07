Η διατήρηση υψηλών στάνταρ ικανότητας παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για όσους επιλέγουν να διατηρούν ζωντανή την επαφή τους με το πεδίο, ακόμα και μετά τη λήξη της στρατιωτικής τους θητείας.

Ειδικότερα για τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων της Αττικής, η ετήσια εξέταση της φυσικής κατάστασης αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της συνολικής της λειτουργίας.

Την Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε μέρος της ετήσιας αξιολόγησης φυσικής κατάστασης των μελών Επιπέδου Ι, η οποία περιλάμβανε πορεία 9 χλμ. με σακίδιο συνολικού φόρτου 7 κιλών.

Πριν από την έναρξη της πορείας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση δύο σακιδίων, χωρητικότητας 55 και 100 λίτρων, με έμφαση στην οργάνωση των υλικών και τη σωστή κατανομή του φορτίου.

Η ετήσια αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τις δοκιμασίες Επιπέδου ΙΙ και ΙΙΙ κατά την οποία τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν πορεία συνολικής απόστασης 20 χλμ. με σακίδιο φόρτου 15 κιλών.

Μέσα από αυτή τη αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, η ΛΕΦΕΔ καταφέρνει να αποτυπώσει με ξεκάθαρο τρόπο την πραγματική ετοιμότητα όσων στελεχώνουν τις τάξεις της.

Είναι το κομβικό χρονικό σημείο όπου επιβεβαιώνεται στην πράξη η δυνατότητα του προσωπικού να ανταποκριθεί με επιτυχία απέναντι σε απαιτητικές καταστάσεις.