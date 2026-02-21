Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Κινητικότητα στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια –18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ενίσχυση δρομολογίων λόγω καρναβαλιού για την Πάτρα

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας προχωρά η Hellenic Train κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω του καρναβαλιού της Πάτρας.

Συγκεκριμένα:

Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026 ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα προαστιακού Πάτρας

Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026), ως εξής:

14307: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 23:32.

14309: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 00:32.

14308: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 00:07.

15300: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 01:07.

Με αυτά τα δρομολόγια ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.

Τα πρώτα δρομολόγια ΚΤΕΛ με προορισμό την Πάτρα ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.