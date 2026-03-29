Καθοριστικές αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του 10 μηνών βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς ολοκληρώνεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή, ωστόσο το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα είναι εκείνο που θα αποσαφηνίσει εάν το βρέφος έχει υποστεί κακοποίηση. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία Πατρών, η οποία αναμένεται να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στις 10 Μαρτίου, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου για διαφορετικό πρόβλημα υγείας, από την 18χρονη μητέρα του. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν μώλωπες και εγκαύματα στο σώμα του παιδιού.

Όταν ενημερώθηκε για τα ευρήματα, η μητέρα αποχώρησε από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος. Οι γιατροί ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο του Πύργου.

Το βρέφος νοσηλεύτηκε εκεί για δέκα ημέρες και από το βράδυ της Πέμπτης (26/3) βρίσκεται στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες γιατρούς.