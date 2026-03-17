Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής, στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ-26», παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών και διπλωματικών εκπροσώπων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, καθώς και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή της άσκησης από τον Διοικητή του ΚΕΑΤ, Ταξίαρχο Γεώργιο Πέτρου, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, περιηγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου Επιχειρήσεων (WHITE CELL) των συμμετεχουσών δυνάμεων, αποκτώντας πλήρη εικόνα του επιχειρησιακού σκέλους της άσκησης.

Στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Δημήτριος Αβραμόπουλος, καθώς και ο Βουλευτής Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Πρέσβεις της Ινδίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου.

Επιπλέον, την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού, ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ακόλουθοι Άμυνας από την Αλβανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σερβία.

Παρόντες ήταν, τέλος, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών αρχών.

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 2 – 8 Μαρτίου 2026

• Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 9 – 20 Μαρτίου 2026

• Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 21 – 23 Μαρτίου 2026

Ο αντικειμνικός σκοπός της άσκησης

Προκειμένου να επιτευχθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία, όπως:

Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας – Counter Anti-Access/Aerial Denial (C-A2AD)

Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE)

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST)

Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA)

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2026» εκτελείται επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Συμμετέχοντες

Στην «Ηνίοχος 2026», η ΠΑ συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές και φίλιες Χώρες, όπως:

Γαλλία με Μ-2000D και E3F

Σλοβενία με PC-9

Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία συμμετέχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία έχουν αποστείλει ομάδα παρατηρητών.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της ΠΑ και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «Ηνίοχος» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο, ικανή να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής.