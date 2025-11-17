Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού – Νίκος Χριστοφάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

Πολλοί δρόμοι της Αθήνας και σταθμοί του Μετρό παραμένουν κλειστοί προσωρινά, για το φόβο επεισοδίων.

Φορείς, φοιτητές, κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και πλήθος κόσμου, συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την πορεία:

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περισσότεροι από 5.000 Αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί, κυρίως γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Επίσης αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Ακόμα drones ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 34 προσαγωγές και 11 συλλήψεις.