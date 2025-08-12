Νέα μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 12 Αυγούστου, στην Αχαΐα, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ήδη πολυάριθμα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η εν λόγω φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με 12 οχήματα, ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε στη «Ζούγκλα» πως υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση πριν ξεκινήσει η συνδρομή εναέριων μέσων.

Στις 13:40, ενεργοποιήθηκε το 112, ζητώντας από τους κάτοικους της περιοχής να απομακρυνθούν: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας».

Απειλούνται σπίτια στη Ζάκυνθο

Την ίδια ώρα, μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου, ώστε να σώσουν τα σπίτια στην περιοχή του Αγαλά.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό και έχει φτάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στην κατοικημένη περιοχή.

Από την άλλη πλευρά του βουνού, οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα – Προληπτική διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες τρεις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα.

Σύμφωνα με το 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα.

Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».