Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των χώρων του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή προπανίου μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανίχνευσης αερίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κορυδαλλού Νίκο Χουρσαλά «μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, τα μαθήματα σήμερα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς».

Ανάλογα με την πορεία των ερευνών, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το εάν θα συνεχιστούν διαδικτυακά τα μαθήματα ή εάν θα επιστρέψουν στις αίθουσες οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος.

Η διαρροή προπανίου σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, μεταξύ της 4ης και της 5ης ώρας των μαθημάτων του σχολείου.

Όπως ανέφεραν, οι ίδιοι οι μαθητές, δεν έγινε άμεση εκκένωση του σχολείου, ούτε υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς τους για το γεγονός, ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου ούτε από τη διεύθυνση των εργαστηρίων.

Η ενημέρωση των μαθητών για το συμβάν

«Σήμερα στο σχολείο μας υπήρξε διαρροή προπανίου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο συναγερμός ανίχνευσης αερίων μεταξύ 4ης και 5ης ώρας.

Για όσους δεν γνωρίζετε, το προπάνιο είναι ένα πολύ εύφλεκτο αέριο, το οποίο σε περίπτωση διαρροής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Αν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο και υπάρξει κάποιος σπινθήρας ή φλόγα, μπορεί να προκληθεί ισχυρή έκρηξη ή πυρκαγιά. Επίσης, απέναντι από το σχολείο μας υπάρχουν δύο βενζινάδικα, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο ανησυχητική, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά θα μπορούσε να επηρεάσει και τις γύρω εγκαταστάσεις.

Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν έγινε άμεση εκκένωση του σχολείου, παρόλο που υπήρχε διαρροή. Επίσης, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς μας, ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου ούτε από τη διεύθυνση των εργαστηρίων.

Ακόμα, το ΙΕΚ που έρχεται στις εγκαταστάσεις μας περίπου στις 15:00 δεν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβει το 15μελές του σχολείου».