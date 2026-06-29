Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πελοπόννησο για την αντιμετώπιση φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Βάρδας.

Ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.