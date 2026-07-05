Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Δροσιά Χαλκίδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.

Επιπλέον, στις 13.51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ’όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Λίγο μετά τις 14.20 έγινε γνωστό πως το πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε.