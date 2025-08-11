Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11/08 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 18:00 και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025