Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11/08 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 18:00 και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.