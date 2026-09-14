Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα και επί τόπου βρίσκονται 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχει ο Δήμος Κασσάνδρας με υδροφόρες.