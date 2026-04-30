Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Yπηρεσία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη, η ομάδα Ικαρος ΣμηΕΑ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη δασική πυρκαγιά που ξεσπά στην Αττική για φέτος.

