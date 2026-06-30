Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι στην περιοχή του Κιλκίς, καθώς μια επικίνδυνη δασική πυρκαγιά εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή Ακρίτας, πολύ κοντά στη μεθοριακή γραμμή με τη Βόρεια Μακεδονία.

Το πύρινο μέτωπο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, γεγονός που ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιήσει άμεσα τα αντανακλαστικά της για την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν ή κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμέενα εκδόθηκε επείγουσα ειδοποίηση μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού που βρίκεται κοντά στο μέτωπο.

Το γραπτό μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών υπογραμμίζει την ύπαρξη της δασικής πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και απευθύνει σαφή έκκληση προς όλους να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς ζητούν επιτακτικά από το κοινό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες που εκδίδουν οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.