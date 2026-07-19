Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μια το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Επίσης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αλιβερίου- Κύμης.

Στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.