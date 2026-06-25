Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Επιπλέον έχει μεταβεί στην περιοχή το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.