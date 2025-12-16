Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Η κινητοποίηση, η οποία υποστηρίζεται από διάφορες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, έχει ως στόχο να εκφράσει την αντίθεση των εργαζομένων στην κυβερνητική πολιτική και να ενισχύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση για την απεργία ελήφθη στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ», ενώ οι απεργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα που έχουν στήσει στην Ελλάδα.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από τη συγκέντρωση

Ήδη έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους στο Σύνταγμα, που συμμετέχουν στην απεργία.

Στην απεργία συμμετέχουν:

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

ΟΛΜΕ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μάλιστα εχθές (15/12) με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, διέψευσε τις φήμες περί αποχής τους από την κινητοποίηση.

Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, τονίζοντας μέσω ανακοίνωσής της ότι απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ναυτεργάτες: Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», προχώρησαν σε 48ωρη απεργία από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, καταγγέλλοντας τις συνθήκες εργασίας και την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στα πλοία. Η απεργία αυτή υποστηρίζεται από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το οποίο καταγγέλλει την αδιαφορία της κυβέρνησης και των εφοπλιστών για τα δικαιώματα των ναυτεργατών.

Στην πορεία συμμετείχε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος μίλησε για μάχη αξιοπρέπειας, δημοκρατίας και αγώνα για τα αυτονόητα.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις του:

Και ο δήμαρχος Σητείας έκανε λόγο για αποφάσεις που δεν υλοποιούνται και για ασφυκτική κατάσταση την οποία βιώνουν πολλοί εργαζόμενοι.

Πως κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία προκήρυξαν στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 17:00.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται πριν τις 10:00 το πρωί και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00. Η στάση εργασίας σχετίζεται με την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.