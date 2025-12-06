Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.
Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου, στα Προπύλαια, όπου έγινε η προσυγκέντρωση. Η πορεία θα καταλήξει – από την Πλατεία Συντάγματος – στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος μαθητής, στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.
Υπολογίζεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περισσότερα από 3.500 άτομα.
Για αυτόν τον λόγο, είναι σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, αρχικά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου, ενώ σταδιακά κλείνουν και άλλοι δρόμοι στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα», απ’ όπου οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν τη μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές, ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές (στο σύνολο 33), εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.
Τα μέτρα της Αστυνομίας είναι δρακόντεια. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτροπή επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην περιοχή των Εξαρχείων, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΥΜΕΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΔΡΑΣΗ, καθώς και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες».
Από αέρος ζωντανή εικόνα των κινητοποιήσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής θα δίνουν drones, ενώ τυχόν αξιόποινες ενέργειες θα αξιολογούνται από Εισαγγελείς που θα βρίσκονται στο σημείο, αλλά και στο πεδίο.
