Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου, στα Προπύλαια, όπου έγινε η προσυγκέντρωση. Η πορεία θα καταλήξει – από την Πλατεία Συντάγματος – στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος μαθητής, στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Υπολογίζεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περισσότερα από 3.500 άτομα.

