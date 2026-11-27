Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμένεται να σαρρώσει πολλές περιοχές της χώρας με κύρια φαινόμενα τις έντονες βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Εν τω μεταξύ αε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στον δήμο Μεσολογγίου.

Η σφοδρή βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην έκδοση οδηγίας προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη έξοδο, την ώρα που το κύμα κακοκαιρίας δείχνει ήδη την έντασή του στη Δυτική Ελλάδα.

Στο κείμενο της ειδοποίησης επισημαίνεται ρητά ότι, εξαιτίας των έντονων φαινομένων στον δήμο Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες, ενώ ζητείται από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Από τις μεσημεριανές ώρες οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες χτυπούν αδιάκοπα την πόλη και τα γύρω χωριά.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο πώς κινείται η κακοκαιρία:

Πλημμυρικά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία

Τα πρώτα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετούς οικισμούς του νομού. Ήδη έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, ενώ ιδιαίτερα μεγάλοι όγκοι νερού έπεσαν στο Αιτωλικό, τα Ελληνικά και τα Μούσουρα. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ και πορεία της κακοκαιρίας

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε την πρόγνωσή της, εκδίδοντας έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κακοκαιρία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η αλλαγή του καιρού θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Το Σάββατο τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο, επηρεάζοντας παράλληλα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ του Σαββάτου το μέτωπο της κακοκαιρίας θα κινηθεί προς την ανατολική Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, με έμφαση στους νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής.