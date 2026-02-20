Το είδαμε και αυτό! Τα «σαΐνια» της ιδιωτικής εταιρείας η οποία επικαρπούται την εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας, στο τμήμα μέχρι τα Βάγια της Θήβας κατάφεραν να συνδυάσουν όλες τις αρνητικές επιλογές που θα μπορούσαν να σκεφτούν.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας βλέπετε, οι οικογενειάρχες έκλεισαν τα μαγαζιά τους Παρασκευή απόγευμα και είπαν να πάνε να γιορτάσουν τα Κούλουμα. Λάθος επιλογή, γιατί λογάριασαν χωρίς τον… «ξενοδόχο», δηλαδή αυτό το «τέρας» του συνδυασμού Ελληνικού Δημοσίου και Κατασκευαστικών εταιρειών, έναν συνδυασμό που πληγώνει…

Έτσι λοιπόν, για περίπου 5 χιλιόμετρα λίγο μετά τη Θήβα στην περιοχή Βάγια, -σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας εθνικών Οδών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της «Ζούγκλας»-, τα…«σαΐνια» της ιδιωτικής εταιρείας έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και από τις τρεις λωρίδες άφησαν σε λειτουργία τη μία λόγω έργων.

Η οδυνηρή συνέπεια ήταν να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από εκατοντάδες οχήματα, που κινούνταν με τη μέγιστη ταχύτητα των 12 χιλιομέτρων στην καλύτερη περίπτωση…

Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των οδηγών και των επιβαινόντων στα συνωστισμένα και σχεδόν ακίνητα οχήματα στην ταχείας κυκλοφορίας Εθνική Οδό, «χτύπησε κόκκινο», όπως ο κάθε νοήμων νους θα μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί…

Εκτός φυσικά από τους «ανευθυνο – υπεύθυνους», που αποφάσισαν την τέλεση των έργων στο συγκεκριμένο τριήμερο…

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο της «Ζούγκλας»

Στα «παλιά τους τα παπούτσια» έγραψαν κατά το κοινώς λεγόμενο, τους πολίτες που θέλησαν να «δραπετεύσουν» με τις οικογένειες τους από το κλεινόν άστυ, για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.

Λέτε και δεν θα μπορούσαν τα έργα να γίνουν μια χαρά την επόμενη εβδομάδα.

Μπράβο τους και πάλι μπράβο τους.

Λένε ότι του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει…

Εμ… υπομένει και μάλιστα επανειλημμένα, όταν οι κάθε λογής… «υπεύθυνοι» λειτουργούν τόσο ανεύθυνα και αντί να σκεφθούν λογικά, μέρες που είναι «πετάνε… χαρταετό».

Καλά Κούλουμα να έχετε…

ΥΓ. Απευθυνθήκαμε στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Νέας Οδού, στις 20:15, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν αν έβγαλαν εγκαίρως κάποια σχετική ανακοίνωση – ενημέρωση προς τους οδηγούς – πολίτες αυτής της… έρμης της χώρας, για τα έργα σε μήκος πέντε χιλιομέτρων στο συγκεκριμένο σημείο, αφού στην ιστοσελίδα της Νέας Οδού δεν υπήρχε η παραμικρή ενημέρωση.

Απάντηση βέβαια δεν πήραμε, αφού ο αυτόματος τηλεφωνητής μας ενημέρωσε ότι τα τμήματα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας λειτουργούν Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 με 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00.

Όλως παραδόξως, εξαίρεση δεν γίνεται, ούτε για την περίπτωση του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, ούτε για το τετραήμερο του Πάσχα, ούτε αν συμπέσει τριήμερο πάνω σε Εθνική Εορτή. Κάτι που θα έπρεπε κανονικά να συμβαίνει, να λειτουργεί δηλαδή η υπηρεσία επί 24ώρου βάσεως σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτό γίνεται βέβαια στα κράτη που σέβονται τους πολίτες τους.

Τουλάχιστον είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο για την εξυπηρέτηση των πολιτών ο τετραψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης 1075, για την αναγγελία τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων. Ευχόμαστε να είναι αχρείαστος και ΟΣΟΙ φύγουν για το τριήμερο από τη βάση τους για να ταξιδέψουν οδικώς, προκειμένου να γιορτάσουν τα Κούλουμα, να επιστρέψουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΣ.