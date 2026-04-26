Σε φάση συνολικής αναβάθμισης εισέρχεται η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), σε μια εξέλιξη που αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο στην εκπαίδευση των στελεχών του Στρατού Ξηράς και ενισχύει τον ρόλο των Υπαξιωματικών ως βασικό πυλώνα επαγγελματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, η νέα στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, με συμμετοχή στελεχών σε σχολεία των ΗΠΑ αλλά και ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος είναι η απόκτηση εμπειριών, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και η δημιουργία σύγχρονων προοπτικών εξέλιξης για τα στελέχη.

Η γνώση που αποκτάται στο εξωτερικό δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αξιοποιείται εσωτερικά, με σκοπό τη δημιουργία πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στη στρατιωτική συνεργασία, καθώς τον Μάιο του 2026 η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το 19ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών για Υπαξιωματικούς, μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή στρατιωτική κοινότητα.

Παράλληλα, η ΣΜΥ προωθεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου Σχολών Υπαξιωματικών, ενισχύοντας την κοινή αμυντική εκπαίδευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει και σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της.

Το μεγάλο βήμα, ωστόσο, έρχεται από το ακαδημαϊκό πεδίο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, οι Σχολές Υπαξιωματικών αναβαθμίζονται σε Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), με τίτλους σπουδών ισότιμους των ΑΕΙ και πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται νέο τμήμα Εφαρμοσμένων Στρατιωτικών Επιστημών, με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 8 εξαμήνων, που θα περιλαμβάνει πιστωτικές μονάδες και πρακτική εκπαίδευση, ενισχύοντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Σχολών.

Την ίδια ώρα, θεσπίζεται για πρώτη φορά δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων σε ποσοστό 12%, ανοίγοντας μια ξεκάθαρη και θεσμική πορεία εξέλιξης για τα στελέχη.

Η συνολική αυτή μεταρρύθμιση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ΣΜΥ, η οποία μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό θεσμό που συνδυάζει στρατιωτική εκπαίδευση, πανεπιστημιακή γνώση και διεθνή εμπειρία.