Στην άμεση φυλάκιση ενός άνδρα προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστέλλουσα ισχύ στην έφεση, για επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκισε τη σύντροφό του και απέρριψε τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης, ενώ το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την αυστηρή πρόταση της Εισαγγελέως, παρά την προσπάθεια της παθούσας να ζητήσει επιείκεια.

Η κατάθεση της παθούσας και η εισαγγελική πρόταση

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε νωρίτερα η έγκυος γυναίκα, η οποία περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καβγάς.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ζήτησε από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια προς τον σύντροφό της.

Η Εισαγγελέας της έδρας, αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, δεν πείστηκε από την προσπάθεια υποβάθμισης του επεισοδίου. Στην αγόρευσή της τόνισε ότι η παθούσα βρισκόταν σε κατάσταση φόβου και για τον λόγο αυτό προσπάθησε να μην δώσει περαιτέρω διάσταση στο συμβάν.

Ως εκ τούτου, η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου, την επιβολή ποινής φυλάκισης δύο ετών, και την έκτιση ολόκληρης της ποινής, χωρίς να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε δεκτή στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση. Με την ολοκλήρωση της αποφάσεως ο καταδικασθείς οδηγήθηκε απευθείας στην φυλακή.