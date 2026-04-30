Ανείπωτος είναι ο πόνος της οικογένειας του 13χρονου Κωνσταντίνου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας.

Η μητέρα του αποχαιρετά τον μοναχογιό της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13?μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…», γράφει συγκλονισμένη από το περιστατικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζουμε, ότι ανήλικος κινείτο με πατίνι σε κεντρικό δρόμο στα Μακρίσια Ηλείας και στην προσπάθειά του να προσπεράσει ένα παρκαρισμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αγροτικό. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

«Τον ήξερα από παιδάκι, του κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μια ώρα»

Ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκαριστικό τροχαίο.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.