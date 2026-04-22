Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν τη σχολική τους εκδρομή με τελικό προορισμό τη Σύρο. Κι αυτό γιατί αθηναϊκό ταξιδιωτικό πρακτορείο, το οποίο ανέλαβε το εν λόγω εγχείρημα, ειδοποίησε μόλις λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, πως το διώροφο λεωφορείο που προοριζόταν για αυτό τον σκοπό, υπέστη βλάβη.

Ως λύση έκτακτης ανάγκης, ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο εξυπηρέτησε, στέλνοντας δύο λεωφορεία – 50 θέσεων – ώστε να επιβιβαστούν τα παιδιά και οι καθηγητές τους μέχρι τη Λαμία. Από εκείνο το σημείο θα τους παραλάμβανε το αρχικό διώροφο του αθηναϊκού πρακτορείου, έχοντας δώσει πρώτα τις διαβεβαιώσεις ότι η ζημιά στο όχημα έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε στην πορεία εσφαλμένη, καθώς μόλις 15 λεπτά αφότου οι 80 μαθητές είχαν επιβιβαστεί, παρουσίασε εκ νέου βλάβη.

Πέντε ολόκληρες ώρες (σ.σ. από τις 3:15 π.μ. – 8:15 π.μ.), ξημερώματα της Τετάρτης (22/04) έμειναν οι άτυχοι ταξιδιώτες στη μέση του δρόμου, δίχως καμία ενημέρωση… την ίδια στιγμή που παρατηρήθηκε πως το ελαττωματικό όχημα, διέθετε… χάρτινες πινακίδες κυκλοφορίας!

Εν τέλει για να λυθεί το ζήτημα χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, ώστε να σταλεί νέο λεωφορείο για να παραλάβει όλους τους μαθητές και να τους οδηγήσει στο λιμάνι του Πειραιά (σ.σ. στις 12:00 μ.μ.). Η ταλαιπωρία βέβαια συνεχίζεται, αφού οι μαθητές βρίσκονται εκεί από το πρωί, αναμένοντας να επιβιβαστούν σε καράβι που αναχωρεί στις 6 μ.μ., για να φτάσουν τελικά στη Σύρο.

Στον απόηχο όλων των παραπάνω, γονείς των παιδιών ανέφεραν πως από σήμερα το πρωί, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την εν λόγω εταιρεία στις κλήσεις τους, ενώ υπάρχουν σκέψεις για να κινηθούν νομικά.

Επίσης, μαθητές που κατόρθωσαν να μιλήσουν με εκπροσώπους του πρακτορείου που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκαναν λόγο για εριστικές συμπεριφορές σε βάρος τους.

Πηγή: Onlarissa.gr