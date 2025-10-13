Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος είχε ανασταλεί από τα μέσα Ιουλίου, λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Οι οδηγοί επιστρέφουν στο γνωστό σύστημα μονών–ζυγών, ενώ η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ.

Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου:

Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Ο Δακτύλιος θα ισχύει:

Δευτέρα έως Πέμπτη από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή από 07:00 έως 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες και τις ημέρες απεργίας στα ΜΜΜ.

Κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης:

Επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τα μέτρα απαλλάσσονται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ 5627/Β/10.10.2024).

Ειδικότερα, εξαιρούνται:

-Αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα

-Οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου

-EURO 6 αυτοκίνητα με εκπομπές CO₂ κάτω από 120 g/km (NEDC) ή 145 g/km (WLTP)

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν το ειδικό σήμα δακτυλίου μέσω του gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του μικρού δακτυλίου, έχουν την δυνατότητα να λάβουν ειδική κάρτα εισόδου και εξόδου από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ώστε να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ζώνης.

Ο δακτύλιος αποτελεί βασικό μέτρο για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με το Υπουργείο Μεταφορών να εξετάζει πλέον μόνιμα μέτρα «πράσινης κυκλοφορίας», που θα δίνουν έμφαση στα οχήματα μηδενικών ρύπων.