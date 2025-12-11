Πρεμιέρα κάνει σήμερα Πέμπτης 11/12 το εορταστικό ωράριο στην αγορά, με τους Εμπορικούς Συλλόγους να προτείνουν προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου (11:00-18:00), ενώ την δεύτερη ημέρα του νέου έτους συνιστάται να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα.

Το νέο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.