Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνεχίζουν να επικρατούν και με τους ανέμους στα πελάγη, να πνέουν 8 με 9 μποφόρ, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Συγκεκριμένα, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά δε θα αναχωρήσουν προς το παρόν μέχρι να γίνει επαναξιολόγηση των καιρικών συνθηκών.

Εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού που πραγματοποιούνται κανονικά.

Απαγορευτικό συνεχίζει να υφίσταται και για το λιμάνι της Ραφήνας, με εξαίρεση τα δρομολόγια για το Μαρμάρι, που διεξάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ «Fast Ferries Andros» στις 07:30 από Ραφήνα για ‘Ανδρο-Τήνο-Μύκονο, ενώ δε θα εκτελεστεί και το δρομολόγιο επιστροφής από τη 13:15 από Μύκονο.

Επίσης το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.» στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο», ενώ δε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο επιστροφής στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου επίσης είναι ακόμη σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς την Κέα.

Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια του Ε/Γ – Ο/Γ «SUPERFERRY» από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και δε θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια επιστροφής.

Ακόμη, το δρομολόγιο του Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ «SUPEREXPRESS» από Ραφήνα (07:20) προς Τήνο, Μύκονο, Πάρο και πίσω.

Το δρομολόγιο του Ε/Γ – Ο/Γ «ANDROS QUEEN» στις 07.35 από Μύκονο προς Τήνο, Άνδρο Ραφήνα και επιστροφή.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από το λιμεναρχείο Πειραιά περίπου στις 12.30 το μεσημέρι.