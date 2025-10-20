Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, τέθηκαν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας του μικρού Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Το μέτρο αφορά στα Ι.Χ. και τα ελαφρά φορτηγά βάρους έως 2,2 τόνους, με βάση το σύστημα κυκλοφορίας μονών–ζυγών, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας.

Τα όρια εφαρμογής καθορίζονται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας. Σημειώνεται ότι στις οριακές οδούς δεν εφαρμόζεται το μέτρο.

Ώρες ισχύος:

-Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00–20:00

-Παρασκευή: 07:00–15:00

-Δεν εφαρμόζεται: Σάββατο–Κυριακή, αργίες και ημέρες γενικής απεργίας στα ΜΜΜ.

Εξαιρέσεις και ειδικές άδειες:

Ελεύθερη κυκλοφορία επιτρέπεται σε:

-Οχήματα με ειδική άδεια Τροχαίας

-Ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου/υγραερίου

-EURO 6 οχήματα με εκπομπές κάτω από 120 g/km (NEDC, έως 31/12/2020) ή κάτω από 145 g/km (WLTP, από 1/1/2021)

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν το ειδικό σήμα δακτυλίου μέσω gov.gr.

Κάτοικοι εντός δακτυλίου μπορούν να κάνουν αίτηση για την έκδοση ειδικής κάρτας εισόδου-εξόδου από τον Δήμο Αθηναίων.

Οι παλαιές άδειες (2023–2025) παραμένουν σε ισχύ, ενώ οι νέες άδειες εκδίδονται στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τα εξής δικαιολογητικά: άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα, ΚΤΕΟ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Προσοχή: Η παράβαση του μέτρου τιμωρείται βάσει του άρθρου 55, παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).