Στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετατρέποντας τις σχετικές αξιόποινες πράξεις από πλημμέλημα σε κακούργημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις που στο στόχαστρο των κυκλωμάτων βρίσκονται ηλικιωμένοι πολίτες.

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η αλματώδης αύξηση του φαινομένου, επιβάλλει τη λήψη δραστικών μέτρων.

Παράλληλα, συγκροτείται εξειδικευμένη ομάδα εντός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων.

«Επιδημία» με αύξηση 50% στις τηλεφωνικές απάτες

Η απόφαση για την αυστηροποίηση των ποινών ελήφθη καθώς τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνουν μια ανησυχητική έξαρση του φαινομένου. Τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση σχεδόν 50% σε σύγκριση με την περίοδο 2024-2025, με τις τάσεις να παραμένουν ανοδικές.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το πρόβλημα ως «επιδημία» που λαμβάνει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, σημειώνοντας ότι οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα στήνουν επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα, ακόμη και εκτός συνόρων, με σκοπό να αποσπούν μεγάλες χρηματικές περιουσίες και τιμαλφή από ευάλωτους πολίτες προσποιούμενοι γιατρούς, αστυνομικούς ή συγγενικά πρόσωπα.

Ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ και σύσκεψη φορέων

Για την αποτελεσματικότερη εξάρθρωση των κυκλωμάτων, το Υπουργείο προχωρά στη συγκρότηση μιας ειδικής, αφοσιωμένης ομάδας κρούσης.

Η ομάδα αυτή θα υπάγεται στη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) , το αποκαλούμενο «Ελληνικό FBI» και θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.Αντικείμενο της υπηρεσίας θα είναι αποκλειστικά η χαρτογράφηση, η παρακολούθηση και η εξάρθρωση των δομών του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιείται στις τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Τραπεζών, του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση των προληπτικών μηχανισμών ασφαλείας, η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και η προστασία των τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών από κακόβουλες προσβάσεις.