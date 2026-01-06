Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας για την έλευση κύματος κακοκαιρίας, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με ισχύ έως και την προσεχή Πέμπτη.

Με αφορμή το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το περιφερειακό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε κατάσταση «Red Code».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, «η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ενώ δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».