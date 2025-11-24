Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το επόμενο τρίμηνο τουλάχιστον έχουν κηρυχτεί 13 Δήμοι της χώρας λόγω της κακοκαιρίας. Πρόκειται για τους Δήμους: Άργους Ορεστικού, Καστοριάς, Ιωαννιτών, Νικολάου Σκουφά, Αρταίων, Μετσόβου, Κεντρικών και Βόρειων Τζουμέρκων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Φιλιατών, Πωγωνίου, Ζηρού Ζαγορίου και οι Δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου, Ακριτών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου.

Η κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία 24ωρα έχει αφήσει πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές. Σπίτια, δρόμοι και καλλιέργειες έχουν χαθεί σε πολλές περιοχές.

Ειδικοί αναφέρουν ότι μέσα σε τρεις ημέρες έριξε όσο νερό ρίχνει για έναν χρόνο στην Αττική.

Την ίδια ώρα πολλοί πολίτες ζητούν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Επίσης, πολλά χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ σε αρκετούς οικισμούς εξακολουθεί να μην υπάρχει πρόσβαση.

Παρόλο που το πρώτο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται ότι έχει τελειώσει, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, όμως ο φόβος δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει αφού φέρεται πως έρχεται νέο κύμα έντονης κακοκαιρίας την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα, και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Δείτε Live πως κινείται η κακοκαιρία:

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25, και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

«- Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

– Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

– Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.»