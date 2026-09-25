Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν οι Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας, έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη εξαιτίας της ανίχνευσης μη ασφαλών ποσοτήτων ουρανίου στο νερό του δικτύου ύδρευσης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους κατοίκους.

Η επίσημη κήρυξη των περιοχών σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης στοχεύει στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ώστε να δρομολογηθούν χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως σημείωσε, η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος, με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ταχεία επίλυση της κρίσης.