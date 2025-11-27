Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε σε κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων εισηγήσεων για Λέρο και Πάτμο, περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη του Οκτωβρίου, με στόχο να τεκμηριωθεί η ανάγκη υλοποίησης άμεσων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ως μέτρο ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής.

Τι σημαίνει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ, Ανδρέας Καλλιώρας, εξηγεί πως η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στους Δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,

αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.