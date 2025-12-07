Σε κατάσταση απόλυτης κατάρρευσης βρίσκονται οι γονείς του δίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του ύστερα από φονική επίθεση πίτμπουλ στη Ζάκυνθο, με την τραγωδία να έχει συγκλονίσει ολόκληρο το νησί.

Η οικογένεια που φιλοξενούσε το ζώο, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους ήταν αδέσποτο, αδυνατεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της απώλειας.

Το μοιραίο συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το μικρό παιδί, εκμεταλλευόμενο μια στιγμή απροσεξίας, μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν δεμένο το σκυλί. Το πίτμπουλ του επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, κυρίως όμως στον λαιμό.

Οι γονείς, μητέρα βρετανικής καταγωγής και πατέρας αλβανικής, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα, είχαν επιστρέψει από σύντομη εξόρμηση για ψώνια λίγο πριν το μεσημέρι. Για λίγες στιγμές το παιδί διέφυγε της προσοχής τους, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το σημείο όπου ήταν δεμένο το ζώο, μία κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία.

Η οικογένεια έχει τρία παιδιά και ήταν η κόρη τους εκείνη που αντιλήφθηκε την επίθεση και κάλεσε σε βοήθεια. Παρά την άμεση αντίδραση των γονιών, δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την τραγωδία.

«Η μικρή μου φώναξε και έτρεξα αμέσως… αυτό μόνο θυμάμαι. Το παιδάκι μου χάθηκε», δήλωσε συγκλονισμένος ο πατέρας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πίτμπουλ ήταν αδέσποτο και το είχαν πάρει στο σπίτι επειδή, όπως τους έλεγαν στο χωριό, υπήρχε φόβος ότι θα επιτεθεί σε ζώα. «Το κράτησα για να μην είναι στον δρόμο… και τελικά μου πήρε το παιδί μου. Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», είπε με σπασμένη φωνή.

Το σκυλί έχει τεθεί υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.