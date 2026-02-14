Σοκ και έντονη θλίψη έχει προκαλέσει στη Λούτσα, το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο μαθητή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, όταν το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις 15χρονοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη μοιραία διαδρομή, το όχημα κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάποιοι αυτόπτες κάνουν λόγο ακόμη και για 130-150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ άλλοι αναφέρουν πως το είδαν να περνά μπροστά τους «σαν σφαίρα», με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 120 χλμ./ώρα, ακόμη και σε χωματόδρομο.

Ο ανήλικος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο αρχικά χτύπησε στο αριστερό κράσπεδο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο 15χρονος συνοδηγός εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα.

Ακαριαίος θάνατος – Εκτός κινδύνου οι άλλοι δύο ανήλικοι

Ο 15χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού υπέστη θανάσιμα τραύματα και, παρά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στα επείγοντα.

Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, φέροντας εκδορές και επιφανειακά τραύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ αναμένεται να υποβληθούν σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικών κακώσεων.

Όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος οδηγός είχε πάρει τα κλειδιά του οχήματος της μητέρας του χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

«Τι έκανα; Τι έκανα;»

Κάτοικοι που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης έτρεξαν έντρομοι στο σημείο. Δευτερόλεπτα αργότερα ειδοποιήθηκαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές που θα τους μείνουν χαραγμένες στη μνήμη:

«Τα παιδιά φώναζαν «τι έκανα, τι έκανα», λέει ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο.

Άλλος κάτοικος αναφέρει πως είδε «το ένα παιδί να τινάζεται και να πέφτει έξω από το αυτοκίνητο» τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, όταν η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου 15χρονου ενημερώθηκαν για τον θάνατό του και κατέρρευσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να παρέχουν υποστήριξη στην οικογένεια, που αδυνατεί να πιστέψει πως το παιδί της έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με το τραγικό συμβάν να επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συζήτηση για την επικινδυνότητα της υπερβολικής ταχύτητας και την οδήγηση από ανήλικους. Ένα παιχνίδι λίγων λεπτών στον δρόμο μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία, αφήνοντας πίσω του ένα παιδί νεκρό και δύο οικογένειες σημαδεμένες για πάντα.