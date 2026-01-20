Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ευρισκόμενος σε καταστολή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ο υπάλληλος της εταιρίας κούριερ ACS, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά χθες Δευτέρα το μεσημέρι, ένα ταξί που έπεσε πάνω του στην οδό Πανεπιστημίου.

Όπως ενημέρωσε συνάδελφός του από το υποκατάστημα της εταιρίας στην Πλατεία Βάθης, σε επικοινωνία του με τη «Ζούγκλα», ο τραυματίας άνδρας έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα και στα δύο του πόδια, ενώ επίσης έχει σπάσει τα ζυγωματικά και τη μύτη του.

Υποβλήθηκε χθες το απόγευμα σε δύο χειρουργεία στα δύο πόδια του, ωστόσο μόλις ολοκληρώθηκε το δεύτερο χειρουργείο, υπέστη ταχυκαρδία, με συνέπεια οι γιατροί να τον οδηγήσουν στη ΜΕΘ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε καταστολή.