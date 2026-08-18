Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται σήμερα Τρίτη (18/08) η Αττική και άλλες τέσσερις περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για φωτιά.

Αναλυτικότερα σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) είναι σήμερα η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία.