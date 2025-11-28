Η κηδεία του αδικοχαμένου 19χρονου Ραφαήλ – Γιώργου συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Κρήτης σήμερα το πρωί (28/11) στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι. Ο νεαρός έχασε την ζωή του, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Πεδίο Βολής της Ρόδου.

Πλήθος κόσμου, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συγγενείς, καλοί του φίλοι αλλά μέχρι και άνθρωποι που δεν τον γνώριζαν προσωπικά, βρέθηκαν εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του.

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο Ραφαήλ- Γιώργος. Το αποχαιρέτησαν σε κλίμα ανείπωτου πόνου οι γονείς του, η αδερφή του και οι συμμαθητές του.

Ο επικήδειος λόγος του πατέρα του συγκλόνισε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στην κηδεία του. Στον σπαρακτικό αυτό επικήδειο, ο πατέρας του λύγισε πολλές φορές. Ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα τους αυτές τις δύσκολες ώρες και αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον γιο του στη Ρόδο.

Δείτε βίντεο από την κηδεία του 19χρονου:

Κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, οι φίλοι και συμμαθητές του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη από το Τυμπάκι, του είπαν το τελευταίο αντίο.

Με δάκρυα στα μάτια και συντετριμμένοι, οι φίλοι και γνωστοί του 19χρονου που σκοτώθηκε στη Ρόδο μετά από έκρηξη χειροβομβίδας μιλούν για ένα καλό παιδί, που αγαπούσε και τον αγαπούσε όλος ο κόσμος.

«Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν. Κάναμε παρέα, ήμασταν καλά φιλαράκια, μεγαλώσαμε μαζί. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν ήθελε το κακό κανενός και πάντα σκεφτόταν το καλό για όλο τον κόσμο», είπε ένας φίλος του, που δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Του άρεσε στον στρατό, περνούσε πολύ καλά, δεν το μετάνιωσε καθόλου. Ένιωθε μεγάλη περηφάνια», πρόσθεσε.

«Ήθελε πολύ να πάει εκεί. Είχαν πάει ο παππούς και ο προπάππους του», είπε μια φίλη του 19χρονου Ραφαήλ.

Τι ψάχνουν οι αρχές;

Μία λάθος κίνηση; Αστοχία υλικού ή μήπως και οι δύο αυτοί λόγοι βοήθησαν να προκληθεί αυτό το δράμα; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στελέχη του στρατού και της Αστυνομίας στο σημείο της τραγωδίας, που έχει αποκλειστεί και αναζητούνται πολύτιμα ευρήματα από την αυτοψία των ειδικών.

Πληροφορίες του patris, αναφέρουν ότι το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται -από το πεδίο βολής των χειροβομβίδων- σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων στα αριστερά, από το σημείο της τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα χθες ήταν εξονυχιστική και δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο του συμβάντος. Για ώρες ερευνούσαν τους χώρους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και της Σήμανσης από την Ασφάλεια της Ρόδου.

Η έρευνα του πυροτεχνουργού-πραγματογνώμονα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου. Θα ακολουθήσει η έρευνα και του στρατού, καθώς θα πρέπει να πάρει πίσω οχήματα και υλικό που υπήρχαν εκείνη την ημέρα στο σημείο της τραγωδίας.

Πηγή: Patris, Creta24, CretaliveNews