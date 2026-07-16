Μέσα σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στο Άργος η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών, στη διάρκεια καταδίωξης. Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του άτυχου νέου συγκεντρώθηκαν για να του απευθύνουν το τελευταίο «αντίο», με την τραγική φιγούρα της μητέρας του να συγκλονίζει τους πάντες, με τα σπαρακτικά της «γιατί».

Η είδηση του θανάτου του 20χρονου έχει βυθίσει στη θλίψη ολόκληρη την περιοχή του Άργους. Επιθυμία της οικογένειας ήταν η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να θρηνήσουν τον δικό τους άνθρωπο σε συνθήκες ιδιωτικότητας.

Η μητέρα του Θοδωρή, συντετριμμένη από την ξαφνική και άδικη απώλεια του παιδιού της, δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που συνέβη. Υποβασταζόμενη από στενούς συγγενείς, συνόδευσε τον γιο της στην τελευταία του κατοικία, σε μια τελετή όπου κυριάρχησαν ο βουβός πόνος και τα αναπάντητα «γιατί» για το νήμα της ζωής του νεαρού, που κόπηκε τόσο πρόωρα.

Η ιατρική γνωμάτευση και η μαγνητική τομογραφία

Ο 20χρονος Θοδωρής, νοσηλεύτηκε αρχικά διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριάσιου, πριν υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου, μετά από μάχη που έδωσε για 4 μέρες να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση του Νοσοκομείου, εντοπίστηκε ξένο σώμα «ομοιάζον με βλήμα» στη δεξιά μετωπιαία περιοχή του κεφαλιού.

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατά την απολογία του, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη μοιραία νύχτα, απορρίπτοντας την κατηγορία περί ενδεχόμενου δόλου και ισχυρίστηκε ότι έριξε βολές στον τοίχο για να φοβίσει τον άτυχο νέο, υπονοώντας πως το τραύμα προήλθε από εξοστρακισμό.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ξεκαθάρισε ότι «διακρίνεται βλήμα μεγάλου όγκου εντός της εγκεφαλικής ουσίας, στοιχείο που δε συνάδει με την εκδοχή ότι πρόκειται για θραύσμα από εξοστρακισμό. Το εύρημα αυτό αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι ο τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχηματικού περιστατικού κατά τη διάρκεια προειδοποιητικών πυροβολισμών», δήλωσε ο ιατροδικαστής