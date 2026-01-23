Θρήνος για τον θάνατο του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, Αντρέα Αραχωβίτη.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11:00 το πρωί σε κλίμα οδύνης, η κηδεία του λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν ώρα καταιγίδας.

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα μαζεύτηκε για το τελευταίο αντίο στον άτυχο Αντρέα. Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι ήταν φανερά συγκινημένοι.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Η δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι «η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον», σημειώνοντας πως άπαντες είναι «ευγνώμονες για την προσφορά του».

Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος. «Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκλεισε λέγοντας ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».