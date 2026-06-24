Σε κλίμα οδύνης και ανείπωτου πόνου βυθίστηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, το Βαρύπετρο Χανίων στο τελευταίο «αντίο» στη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οικογένεια, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος για να αποχαιρετήσουν την Σταυρούλα.

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Η νονά της Σταυρούλας Λεβεντάκη, την οποία είχε σαν μητέρα της, συντετριμμένη ξέσπασε για τον άδικο θάνατο της 45χρονης.

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Συγχωριανοί της άτυχης γυναίκας τόνισαν «πότε δεν βρίζουμε νεκρούς», με αφορμή της προκλητικές δηλώσεις της συζύγου του Σκοπιανού για την Σταυρούλα.

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Δείτε φωτογραφίες από το τελευταίο «αντίο» στην Σταυρούλα Λεβεντάκη:

Υπενθυμίζουμε πως τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη χάθηκαν από τις 30 Μαΐου και μετά από τρεις εβδομάδες οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τη σορό της μετά από υπόδειξη του 43χρονου δολοφόνου της.

Πηγή: Zarpa News